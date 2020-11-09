Режиссеру довелось увидеть сотрудницу голой

Егор Кончаловский поделился со зрителями необычной историей. Однажды режиссер не вовремя вернулся домой и застал свою домработницу без одежды.

Неприятный инцидент случился несколько лет назад, но надолго отпечатался в памяти мэтра. Работница перешла к Егору от его родителя Андрона Кончаловского. При знакомстве воспитанная и интеллигентная женщина приглянулась режиссеру, и он предложил ей поработать у него.

Однако в один из обычных рабочих дней случился настоящий конфуз. Егор отправился по делам, а женщина осталась прибираться дома. Внезапно Кончаловский вспомнил, что забыл важную вещь и вернулся. Домработница явно не рассчитывала на такое развитие событий – пожилая женщина "встретила" работодателя абсолютно голой. В таком виде она гладила рубашки именитого режиссера.

"Сначала не поняла, начала что-то говорить, потом утюгом прикрываться", – вспоминает пикантный случай Егор.

На шоу "Звезды сошлись", он признался, что сам был очень смущен. Однако этот инцидент удалось быстро уладить – режиссер и домработница решили больше об этом не вспоминать.

Кстати, недавно Егор Кончаловский поделился с поклонниками редкой фотографией сына. Весной мальчику исполнилось три года.

