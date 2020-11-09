Звезда 1990-х часто думает с гражданским мужем о семейном пополнении

Певица Татьяна Овсиенко призналась, что во время самоизоляции стала мечтать со своим возлюбленным Александром Меркуловым о ребенке. Артистка осознает, что в свои 54 года не сможет вынашивать плод – пара рассматривает либо усыновление, либо вынашивание плода суррогатной матерью.

Татьяна заявила, что довольно часто поднимает в разговорах с Александром эту тему. Пара, несмотря на рьяное желание завести ребенка, настроена довольно спокойно – как распорядятся свыше, так оно и будет.

"Мы – верующие люди. Стоим в молитвах. Как Бог даст", – рассказала Татьяна.

Возлюбленные стараются уделять друг другу как можно больше времени, стремясь наверстать упущенное – Александр отсидел четыре года в тюрьме, а артистка постоянно гастролировала. Вместе пересидели карантин, пройдя череду ссор и примирений. Однако дома у Овсиенко с Меркуловым следуют неукоснительной традиции – ужинать с семьей, несмотря ни на какие ссоры.

Звезда до сих пор не узаконила отношения со своим мужчиной. Татьяна не исключает, что в скором времени обвенчается с Александром в церкви – штамп для немолодой пары значения не имеет.

"Могу надеть фату, но ничего не изменится", – призналась исполнительница в интервью "Собеседнику".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Овсиенко стала появляться перед соседями в неважном виде: будто бы звезда ходит в черных очках и старается не смотреть по сторонам, пряча синяки на лице.