Комик планирует лечь под хирургический нож еще раз

47-летний юморист Александр Морозов, выступающий в "Кривом зеркале", рассказал, что снова лег под хирургический нож ради похудения. После гастрошунтирования сатирику сузили соустье желудка, благодаря чему Морозов сбросил со 140 до 95 килограммов.

Александр признался, что никогда не зацикливался на собственном весе, однако набранные излишки не позволяли жить свободно – у артиста были проблемы и в работе, и в общении с прекрасным полом. Теперь он может творить и жить на широкую ногу – правда, тяга к сладкому после операции сильно снизилась.

Сейчас Морозов пьет витамины и худеет. Александр надеется сбросить еще как минимум 20 килограммов, а затем избавиться от обвисшей кожи.

"Буду действовать оперативным путем. Был бы молод, то избежал бы операции, но мне уже 47", – рассказал Александр в интервью "Стархиту".

После первой операции Морозов сбросил 40 килограммов. Тогда артист признавался, что из-за лишнего веса не мог нормально выступать на гастролях. Комик также сообщил, что не является приверженцем диет и спортзалов из-за плотного концертного графика.

Юморист потратил практически все средства на операцию: Морозов признался, что имеет проблемы с коллекторами.