Тьяго продемонстрировал возможности голоса

Легенда оперы Анна Нетребко показала своей многотысячной аудитории, на что способен ее 12-летний сын Тьяго. Судя по свежему видеоролику, ребенок имеет все шансы повторить головокружительную карьеру именитых родителей и покорить театральную сцену.

Гены сделали свое дело – сын оперной дивы Анны Нетребко и баритона из Уругвая Эрвина Шротта, похоже, унаследовал талант своих родителей. Ребенок на камеру спел сильным тенором.

Сейчас звездное семейство проводит время в австрийской столице. Рождество не за горами – Анна вместе с родными и друзьями уже наряжают к празднику жилище в Вене. Одним из элементов украшения дома стал переливающийся яркими огнями ангел.

Сын Нетребко Тьяго решил примерить на себя образ небесного посланника и, прижавшись к рамке в виде ангелочка, запел.

"Я ангел!" – закончил выступление звездный наследник.

Поклонники восхитились способностями юного дарования, о чем поспешили рассказать в комментариях к свежему посту.

"Тьяго тоже станет оперным певцом!" "Просто милота!", "Ангелочек!", "А мальчик-то весь в маму!" – умиляются подписчики.

В карусели с постом Нетребко также продемонстрировала, как проводит время с близкими. Вечером на крыше собрали стол с угощениями и даже развели костер. Некоторым подписчикам времяпрепровождение с открытым огнем показалось весьма смелым – ведь за такое в европейской стране могут и оштрафовать.