Федосеева-Шукшина разводится с Алибасовым из-за обид и измен

Федосеева-Шукшина разводится с Алибасовым из-за обид и измен
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист шокирован решением супруги

После всех скандалов Лидия Федосеева-Шукшина все же решила развестись с Бари Алибасовым. Информацию подтвердили журналистам адвокаты артистов. 

Защитница актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказала РИА ФАН, что звезда уже подала заявление и ждет, кода станет свободной женщиной. Артистка решилась на такой шаг после многочисленных интервью супруга, в которых он говорил, что не будет больше с ней контактировать. Кадры с молодой массажисткой-помощницей и Алибасовым и вовсе поставили точку в отношениях с ним. 

По словам адвоката, актриса тепло относится к мужу, но не собирается больше терпеть обиды и измены. PR-директор музыканта Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов не ожидал такого шага со стороны жены. 

Сам Алибасов в последнее время не раз говорил о том, что готовится разорвать свой брак с Федосеевой-Шукшиной. Артист считал, что дочь его жены Ольга настраивает ее против него. А недавно актриса отвоевала у супруга свою квартиру. 

Полина ИВАНОВА

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