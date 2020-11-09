Артист шокирован решением супруги

После всех скандалов Лидия Федосеева-Шукшина все же решила развестись с Бари Алибасовым. Информацию подтвердили журналистам адвокаты артистов.

Защитница актрисы Юлия Вербицкая-Линник рассказала РИА ФАН, что звезда уже подала заявление и ждет, кода станет свободной женщиной. Артистка решилась на такой шаг после многочисленных интервью супруга, в которых он говорил, что не будет больше с ней контактировать. Кадры с молодой массажисткой-помощницей и Алибасовым и вовсе поставили точку в отношениях с ним.

По словам адвоката, актриса тепло относится к мужу, но не собирается больше терпеть обиды и измены. PR-директор музыканта Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов не ожидал такого шага со стороны жены.

Сам Алибасов в последнее время не раз говорил о том, что готовится разорвать свой брак с Федосеевой-Шукшиной. Артист считал, что дочь его жены Ольга настраивает ее против него. А недавно актриса отвоевала у супруга свою квартиру.