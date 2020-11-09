Примадонна не хочет видеть поющую телеведущую на новогоднем шоу

Алла Пугачева всерьез вознамерилась избавить "Голубой огонек" от присутствия Ольги Бузовой. Конфликт между Примадонной эстрады и королевой соцсетей набирает обороты. По данным СМИ, Алла Борисовна, как и в прошлом году, попросила продюсера Игоря Крутого не пускать ведущую "Дом-2" на традиционное новогоднее шоу.

Конфликт возник на почве того, что, по мнению Пугачевой, многие современные исполнители не попадают в ноты и только и умеют, что открывать рот под фонограмму.

Ольге Бузовой такое заявление показалось оскорбительным, и она в ответ начала нелестно высказываться в отношении семейства самой Пугачевой, передает издание "Правда.ру".

В конфликт пришлось вмешаться Филиппу Киркорову, который постарался приструнить 34-летнюю артистку и напомнил, что ей есть, чему поучиться у старшей коллеги. Сама же Алла Борисовна решила не пускаться в разборки с Ольгой, а просто попросила своего друга Игоря Крутого не пускать Бузову на федеральный канал.

К слову, Алла Пугачева конфликтует и с бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Недавно он публично поддел Аллу Борисовну.

