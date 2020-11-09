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Михаил Боярский решил быть самокритичным и поделился с многочисленными поклонниками размышлениями на тему преклонного возраста и собственного отношения к жизни.
Любимый мушкетер советских и российских телезрителей, незабвенный Д’Артаньян опубликовал новый пост в "Инстаграм", где признался, что с годами стал более вспыльчивым.
Михаилу Сергеевичу тяжело воспринимать общество, которое все больше погружается в виртуальный мир. При этом легендарный артист старается философски подходить к этому вопросу и подозревает, что просто отстал от жизни.
Боярскому сложно смириться с наступившей старостью, но знаменитость старается найти утешение в детях и внуках.
"Я брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится", – откровенно признался артист.
В комментариях поклонники постарались поддержать Михаила Боярского. Некоторые отметили, что молодежь сейчас очень нуждается в советах старшего поколения.
"40 лет я почитательница вашего таланта", "Вы нравитесь нам такой, какой вы есть", – подбадривают любимца фанаты.
Кстати, недавно
Боярский ошарашил своим заявлением о карантине в России.
Актер сообщил, что не желает выступать на концертах и сниматься в кино.
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