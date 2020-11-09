Актеру сложно справиться с наступившей старостью

Михаил Боярский решил быть самокритичным и поделился с многочисленными поклонниками размышлениями на тему преклонного возраста и собственного отношения к жизни.

Любимый мушкетер советских и российских телезрителей, незабвенный Д’Артаньян опубликовал новый пост в "Инстаграм", где признался, что с годами стал более вспыльчивым.

Михаилу Сергеевичу тяжело воспринимать общество, которое все больше погружается в виртуальный мир. При этом легендарный артист старается философски подходить к этому вопросу и подозревает, что просто отстал от жизни.

Боярскому сложно смириться с наступившей старостью, но знаменитость старается найти утешение в детях и внуках.

"Я брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится", – откровенно признался артист.

В комментариях поклонники постарались поддержать Михаила Боярского. Некоторые отметили, что молодежь сейчас очень нуждается в советах старшего поколения.

"40 лет я почитательница вашего таланта", "Вы нравитесь нам такой, какой вы есть", – подбадривают любимца фанаты.

Кстати, недавно Боярский ошарашил своим заявлением о карантине в России. Актер сообщил, что не желает выступать на концертах и сниматься в кино.

