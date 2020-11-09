Скрыли от посторонних глаз: в Москве проходят похороны Жванецкого

Скрыли от посторонних глаз: в Москве проходят похороны Жванецкого
Михаил Жванецкий. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Писатель обретет покой на Новодевичьем кладбище

Сегодня в столице России проходит прощание с известным сатириком Михаилом Жванецким. Из-за эпидемиологической ситуации устроить публичные проводы кумира миллионов оказалось невозможным – церемония проходит в закрытом режиме.

Новодевичье кладбище, где захоронят тело писателя, буквально закрыли на замок, чтобы избежать лишних глаз праздных зевак. Могила Михаила Михайловича, скорее всего, будет расположена вблизи захоронения первого российского президента Бориса Ельцина, передает "Пятый канал".


По некоторым данным, в печальной церемонии должен принять участие раввин, который зачитает подобающую такому трагическому случаю еврейскую поминальную молитву.

Михаил Жванецкий покинул этот мир на 87 году жизни. Сатирик скончался 6 ноября. Известный всей России артист перед смертью тяжело болел.

Вскоре после кончины писателя всплыли подробности его скандала с Аркадием Райкиным. Оказалось, что однажды режиссер настолько устал от выходок сатирика, что выгнал его из театра.

Ольга ФЕДОРОВА

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