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В истории вокруг скандальной смерти наследницы Владимира Конкина Софии обнаружились новые подробности. Оказалось, что после ее кончины куда-то запропастились дорогие украшения.
Родственники Софии побывали у нее дома и хорошенько осмотрелись. В итоге выяснилось, что нигде нет любимых украшений Конкиной – они стоили огромных денег и всегда были при Софии.
Близкие погибшей девушки не допускают мысли, что она могла продать фамильные ценности. А значит, есть вероятность, что некто их похитил. Родственники не собираются оставлять это дело без разбирательств и намерены обратиться за помощью к стражам порядка.
В окружении Конкиной припомнили, что в последнее время она остро нуждалась в деньгах. Если бы девушка решилась продать украшения, то таких проблем бы у нее не было. По мнению родственников, богатства выкрал бывший парень дочери Конкина Михаил Серов, передает РЕН ТВ.
К слову, в этой истории постоянно всплывают возмущающие общественность подробности. Недавно стало известно, что Владимир Конкин в спешке продает квартиру покойной дочери, таким образом лишая собственную внучку наследства.
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