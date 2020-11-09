Взволнованные родственники намерены обратиться в полицию

В истории вокруг скандальной смерти наследницы Владимира Конкина Софии обнаружились новые подробности. Оказалось, что после ее кончины куда-то запропастились дорогие украшения.

Родственники Софии побывали у нее дома и хорошенько осмотрелись. В итоге выяснилось, что нигде нет любимых украшений Конкиной – они стоили огромных денег и всегда были при Софии.

Близкие погибшей девушки не допускают мысли, что она могла продать фамильные ценности. А значит, есть вероятность, что некто их похитил. Родственники не собираются оставлять это дело без разбирательств и намерены обратиться за помощью к стражам порядка.

В окружении Конкиной припомнили, что в последнее время она остро нуждалась в деньгах. Если бы девушка решилась продать украшения, то таких проблем бы у нее не было. По мнению родственников, богатства выкрал бывший парень дочери Конкина Михаил Серов, передает РЕН ТВ.

К слову, в этой истории постоянно всплывают возмущающие общественность подробности. Недавно стало известно, что Владимир Конкин в спешке продает квартиру покойной дочери, таким образом лишая собственную внучку наследства.