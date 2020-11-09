Прощание прошло на Новодевичьем кладбище

Сегодня, 9 ноября, прошло прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, который ушел из жизни 6 ноября. Церемония состоялась на Новодевичьем кладбище в закрытом формате: пускали только по спискам.

Среди приглашенных были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин, которые приехали с большим букетом белых роз, сообщает телеканал "Звезда". Однако внимание журналистов привлекло другое. Многих удивил внешний вид Примадонны.

На похороны Алла Борисовна приехала в черных спортивных штанах, черных кроссовках и в такого же цвета пуховике. Пугачева натянула на голову капюшон, глаза скрыла под темными очками, дополнив образ черной маской.

Ее супруг появился на публике в белой футболке и светлых джинсах.

Напомним, что Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября. Позже друзья сатирика рассказали, что он долгое время боролся с онкологией.

Алла Борисовна также высказалась о потере близкого друга на своей странице в "Инстаграм".