Пугачева в спортивных штанах приехала хоронить Жванецкого

Пугачева в спортивных штанах приехала хоронить Жванецкого
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Прощание прошло на Новодевичьем кладбище

Сегодня, 9 ноября, прошло прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, который ушел из жизни 6 ноября. Церемония состоялась на Новодевичьем кладбище в закрытом формате: пускали только по спискам. 

Среди приглашенных были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин, которые приехали с большим букетом белых роз, сообщает телеканал "Звезда". Однако внимание журналистов привлекло другое. Многих удивил внешний вид Примадонны. 

На похороны Алла Борисовна приехала в черных спортивных штанах, черных кроссовках и в такого же цвета пуховике. Пугачева натянула на голову капюшон, глаза скрыла под темными очками, дополнив образ черной маской. 

Ее супруг появился на публике в белой футболке и светлых джинсах. 

Напомним, что Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября. Позже друзья сатирика рассказали, что он долгое время боролся с онкологией.

Алла Борисовна также высказалась о потере близкого друга на своей странице в "Инстаграм". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Перестарались": в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку

Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1122 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей