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Артистка и сотрудница культурного центра "Залесный" Лилия Сабирова подхватила COVID-19 и скончалась при родах. Об этом рассказал супруг покойной Гадель Галимзянов.
Сообщается, что за некоторое время до родов у Сабировой обнаружили коронавирус. Болезнь у певицы протекала в тяжелой форме – часть легких артистки была поражена. Это не могло не отразиться на плоде. К сожалению, ребенок, которого хотели назвать Джамилем, родился мертвым. Вскоре умерла и сама Лилия, передает Sntat.ru.
Муж певицы тяжело переживает двойную утрату.
"Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга", – отметил убитый горем мужчина.
Галимзянов сообщил, что их супружеские отношения продлились пять лет. Пара познакомилась в социальных сетях. Став мужем и женой, Сабирова и Галимзянов начали мечтать о ребенке. Узнав долгожданную новость, супруги были на седьмом небе от счастья. Однако все их планы перечеркнула страшная болезнь.
Сообщается, что покойную артистку вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.
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