Зараженная коронавирусом российская певица скончалась при родах

Зараженная коронавирусом российская певица скончалась при родах
Лилия Сабирова. Фото: instagram.com/lili_sabirova_official/
Супруг артистки до сих пор не может поверить в случившееся

Артистка и сотрудница культурного центра "Залесный" Лилия Сабирова подхватила COVID-19 и скончалась при родах. Об этом рассказал супруг покойной Гадель Галимзянов.

Сообщается, что за некоторое время до родов у Сабировой обнаружили коронавирус. Болезнь у певицы протекала в тяжелой форме – часть легких артистки была поражена. Это не могло не отразиться на плоде. К сожалению, ребенок, которого хотели назвать Джамилем, родился мертвым. Вскоре умерла и сама Лилия, передает Sntat.ru.

Муж певицы тяжело переживает двойную утрату.

"Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга", – отметил убитый горем мужчина.

Галимзянов сообщил, что их супружеские отношения продлились пять лет. Пара познакомилась в социальных сетях. Став мужем и женой, Сабирова и Галимзянов начали мечтать о ребенке. Узнав долгожданную новость, супруги были на седьмом небе от счастья. Однако все их планы перечеркнула страшная болезнь.

Сообщается, что покойную артистку вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Перестарались": в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку

Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1122 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей