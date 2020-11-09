Супруг артистки до сих пор не может поверить в случившееся

Артистка и сотрудница культурного центра "Залесный" Лилия Сабирова подхватила COVID-19 и скончалась при родах. Об этом рассказал супруг покойной Гадель Галимзянов.

Сообщается, что за некоторое время до родов у Сабировой обнаружили коронавирус. Болезнь у певицы протекала в тяжелой форме – часть легких артистки была поражена. Это не могло не отразиться на плоде. К сожалению, ребенок, которого хотели назвать Джамилем, родился мертвым. Вскоре умерла и сама Лилия, передает Sntat.ru.

Муж певицы тяжело переживает двойную утрату.

"Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга", – отметил убитый горем мужчина.

Галимзянов сообщил, что их супружеские отношения продлились пять лет. Пара познакомилась в социальных сетях. Став мужем и женой, Сабирова и Галимзянов начали мечтать о ребенке. Узнав долгожданную новость, супруги были на седьмом небе от счастья. Однако все их планы перечеркнула страшная болезнь.

Сообщается, что покойную артистку вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.