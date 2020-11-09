"Ушел внезапно": скончался заслуженный артист России

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Умер Валентин Тепляков. Заслуженному артисту России было 69 лет. Печальную новость сообщили в ГИТИСе, где Тепляков преподавал более трех десятков лет – он известен как талантливый педагог и режиссер.

"Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии",

говорится в сообщении на официальном сайте. 

Коллектив института выразил соболезнования близким Теплякова, отметив, что в истории ГИТИса имя заслуженного артиста России останется навсегда.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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