Коронавирус унес еще одну жизнь

Умер Валентин Тепляков. Заслуженному артисту России было 69 лет. Печальную новость сообщили в ГИТИСе, где Тепляков преподавал более трех десятков лет – он известен как талантливый педагог и режиссер.

"Он ушел внезапно, став еще одной жертвой охватившей планету пандемии",

– говорится в сообщении на официальном сайте.



Коллектив института выразил соболезнования близким Теплякова, отметив, что в истории ГИТИса имя заслуженного артиста России останется навсегда.