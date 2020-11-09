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Многие знают Анну Кошмал как Евгению Ковалеву – одну из главных героинь сериала "Сваты". Однако сейчас актриса выглядит намного женственнее, чем ее героиня. Об этом свидетельствуют свежие снимки, опубликованные в инстаграм-аккаунте звезды.
На фотографиях Кошмал позирует в шелковом платье цвета шоколада. Струящаяся ткань идеально подчеркивает фигуру артистки, наполняя образ чувственностью. Анна стоит у яркой узорчатой стены, слегка повернув голову в сторону. Шарм композиции придают развивающиеся локоны и томный взгляд.
Пользователи Сети пришли в восторг от снимков.
"Аня, вы очень красивая фотомодель и девушка!", "Очень нежная", "Прекрасная, лёгкая, нежная. Восхищаюсь!", "Богиня", – завалили любимицу комплиментами подписчики.
Напомним, в 2017 году Анна Кошмал вышла замуж. Имя своего возлюбленного актриса держит в тайне. Спустя год у пары родился сын. Мальчика назвали Михаил.
В репертуаре артистки – несколько ролей в театре, но в основном она снималась в кино. Кошмал можно увидеть в таких телесериалах, как "Слуга народа", "Танец бабочки", "Дочки-мачехи", "Балерина" и других.
Ранее Анна Кошмал опубликовала умилительный снимок с сыном Михаилом.
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