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Сегодня, 9 ноября, не стало режиссера и друга Михаила Жванецкого Георгия Ягьи. Он скончался на 83-м году жизни.
О смерти Ягьи сообщил его сын Александр на своей странице в "Фейсбуке". Экс-солист группы "Белый орел" рассказал, что Жванецкий и Ягья жили в одном дворе в Одессе, когда были еще юными.
"Ну вот и настал тот день! Пап, дедушка, прадедушка, супер Великий Режиссер! Ты прожил супер жизнь, насыщенную и очень красивую! 82 Года! Жванецкий, потом ты, может, вы ещё один Молодежный театр там организуете, как когда-то в молодости",
– подписал серию архивных снимков сын артиста.
В комментариях пользователи социальной сети принесли соболезнования Александру и его семье. "Я не могу в это поверить, как жаль! Его теплые и уверенные нотки голоса, мысли и проекты, мудрость на века и сквозь века... Плачу...", "Саша, Яна, примите мои соболезнования, это невосполнимая утрата, сил вам мои дорогие!", "Талантливые люди не уходят, они просто рядом с нами жить перестают! Светлая память!" – посочувствовали поклонники.
Напомним, что то Михаила Жванецкого не стало 6 ноября. Позже выяснилось, что сатирик долгое время боролся с онкологией.
Сегодня в закрытом формате прошли похороны Жванецкого. Писателя похоронили на Новодевичьем кладбище.
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