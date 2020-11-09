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В июле 2020 года появилась информация о том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев готовятся к свадьбе. Никаких подробностей относительно того, когда и где состоится торжество, озвучено не было. Актеры входят в число тех, кто не любит раскрывать подробности своей личной жизни. Однако все-таки удалось выяснить, что пара тайно сыграла свадьбу.
Сообщается, что на мероприятие были приглашены только близкие родственники и друзья. Сам Богатырев не стал отрицать тот факт, что они с Арнтгольц узаконили отношения.
"Да, мы поженились!" – заявил артист.
Более развернутого и эмоционального ответа относительно того, как прошло торжество, Марк не дал. Звезда "Кухни" остается верным своему стилю, передает "СтарХит".
По некоторым данным, молодожены отмечали свадьбу в Москве.
Напомним, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев встречаются с 2018 года. Знакомство пары произошло на съемках сериала "Наживка для ангела".
Примечательно, что для Богатырева это станет первым официальным браком. А вот Арнтгольц выходит замуж во второй раз. Первым супругом актрисы был Иван Жидков. В 2009 году Татьяна подарила ему дочь Марию. В 2013 году артисты объявили о разводе.
Ранее появилась информация о том, что накануне свадьбы с Богатыревым Артгольц сошлась с Жидковым.
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