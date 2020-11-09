Юрий Куклачев обратился за помощью только на пятый день

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по стране. Так, 71-летний дрессировщик рассказал, что переболел COVID-19 в тяжелой форме. Изначально Юрий Куклачев решил лечиться самостоятельно, однако это чуть не сыграло с народным артистом РСФСР злую шутку.

В эфире шоу "Секрет на миллион" дрессировщик рассказал, что сначала у него начало першить в горле, поднялась температура. Жаропонижающие не помогали, поэтому он решил лечиться уксусом.

Однако лучше артисту не становилось, поэтому на пятый день своей болезни он все-таки решил обратиться за помощью к медикам.

"У меня оказалась очень тяжелая форма. Хуже и хуже: когда проверили КТ, оно показало, что полностью поражены легкие – на 80%", – с ужасом вспоминает Куклачев.

Артист также рассказал, что ему буквально было нечем дышать. "До туалета дойти – уже сознание теряешь", – рассказывает известный дрессировщик.

Также он вспомнил, что врачи дважды переливали Куклачеву плазму, чтобы спасти ему жизнь. Сейчас артист готов сдавать кровь, лишь бы помочь нуждающимся.

Ранее стало известно, что Юрий Куклачев написал завещание. По словам артиста, он не хочет допустить ссор из-за дележки имущества между родственниками.