Еле вытащили: народный артист чудом выжил после тяжелейшей болезни

Еле вытащили: народный артист чудом выжил после тяжелейшей болезни
Юрий Куклачев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Куклачев обратился за помощью только на пятый день

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по стране. Так, 71-летний дрессировщик рассказал, что переболел COVID-19 в тяжелой форме. Изначально Юрий Куклачев решил лечиться самостоятельно, однако это чуть не сыграло с народным артистом РСФСР злую шутку. 

В эфире шоу "Секрет на миллион" дрессировщик рассказал, что сначала у него начало першить в горле, поднялась температура. Жаропонижающие не помогали, поэтому он решил лечиться уксусом. 

Однако лучше артисту не становилось, поэтому на пятый день своей болезни он все-таки решил обратиться за помощью к медикам. 

"У меня оказалась очень тяжелая форма. Хуже и хуже: когда проверили КТ, оно показало, что полностью поражены легкие – на 80%", – с ужасом вспоминает Куклачев. 

Артист также рассказал, что ему буквально было нечем дышать. "До туалета дойти – уже сознание теряешь", – рассказывает известный дрессировщик. 

Также он вспомнил, что врачи дважды переливали Куклачеву плазму, чтобы спасти ему жизнь. Сейчас артист готов сдавать кровь, лишь бы помочь нуждающимся. 

Ранее стало известно, что Юрий Куклачев написал завещание. По словам артиста, он не хочет допустить ссор из-за дележки имущества между родственниками. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Перестарались": в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку

Кадры, переданные Киевом международным следователям, прогнали через фотошоп

В Армении сбили российский вертолет - есть погибшие

Огонь велся с территории Азербайджана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1123 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей