Артист не побоялся осуждения в свой адрес

Уже некоторое время в Сети идут ожесточенные споры, спровоцированные опубликованным интимным видео с участием Артема Дзюбы. Одни осуждают капитана сборной России по футболу, заявляя, что он, будучи публичной личностью, не имеет права на такие "проколы".

Другие же отстаивают честь и достоинство спортсмена, ссылаясь на то, что шумиха вокруг этой ситуации – это вторжение в личную жизнь. В числе последних оказались многие российские звезды. Так, Сергей Лазарев поддержал Дзюбу, выложив откровенный снимок.

На фотографии Лазарев позирует перед зеркалом без одежды. По снимку можно сделать вывод, что певец пребывает в отличной физической форме.

Кадр Сергей сопроводил хэштегом, запустившим своеобразный флешмоб в "Инстаграм": #ЯМыДзюба.

В числе защитников Дзюбы оказался и Андрей Малахов. Телеведущий поделился с поклонниками фото, на котором он лежит в постели, прикрывшись одеялом. Также мимо громкого скандала не смог пройти и Филипп Киркоров. Артист упрекнул россиян в том, что многие моментально забыли заслуги спортсмена и начали копаться в "грязном белье".

Звезды российского шоу-бизнеса акцентировали внимание на том, что нужно уважать право на личную жизнь. Поэтому при "сливе" приватной информации необходимо наказывать тех, кто это сделал, а не издеваться над жертвами.