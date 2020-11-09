"Вы замечательная мама": Тодоренко расхвалили за обучающие занятия с сыном

"Вы замечательная мама": Тодоренко расхвалили за обучающие занятия с сыном
Регина Тодоренко. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Орла и решки" большую часть свободного времени посвящает воспитанию наследника

Сейчас Регина Тодоренко буквально разрывается между работой и домом. Телеведущая много времени посвящает тренировкам "Ледникового периода", не забывая при этом о съемках нового сезона "Орла и решки". Однако при этом избранница Влада Топалова не забывает о сыне Майкле. В этот раз Тодоренко показала, как проходят их занятия. 

На опубликованном видео телеведущая вместе с наследником учит насекомых и животных Южной Америки. Так, артистка, которая, к слову, предстала перед поклонниками без макияжа и с растрепанными волосами, просит Майкла выговорить слово "сколопендра". Мальчик повторяет за мамой, чем очень ее радует. 

Обрадовались и поклонники Регины, которых растрогали утренние занятия мамы и сына.

"Майкл – умница, маманя – красотка! Пусть все родители будут такими открытыми и классными", "Ого! Вот это у вас занятия! Скоро в институт пойдёт!", "Как мило! Я не могу оторваться!", "Утро не утро без сколопендры!", "Уважаю мам, которые не забывают, что у них есть дети", "Вы замечательная мама, так приятно на вас смотреть",

– написали восхищенные фанаты в комментариях под видео. 

Правда, похоже, что везде успевать Тодоренко становится все сложнее. На одной из последних тренировок нервы телеведущей не выдержали: она закатила настоящую истерику. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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