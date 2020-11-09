В момент смерти наследница актера была пьяна

Владимир Конкин до сих пор не может смириться со смертью дочери Софии. Убитый горем артист был уверен, что его наследница умерла не своей смертью. Сегодня были обнародованы результаты экспертизы, которые не внесли ясности в ситуацию.

Согласно заключению, девушка умерла от удушья - София захлебнулась в бассейне. Кроме того, судмедэксперты выяснили, что у наследницы Конкина было много болезней: кардиомиопатия, гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы, пишет "Пятый канал".

Также в крови Конкиной нашли алкоголь - 2,25 г/л. Эксперты пришли к выводу, что смерть не имеет криминального характера, однако правозащитница Софии намерена допросить эксперта, который пришел к такому заключению.

"Будет проведен допрос судмедэксперта, который проводил данную экспертизу для того, чтобы уточнить, в результате чего могла возникнуть данная асфиксия: или в результате кратковременной потери сознания, или в результате противоправных действий третьих лиц", – сообщила адвокат Конкиной каналу "360".

Ранее стало известно, что фамильные драгоценности Софии, которые стоят огромных денег, пропали после ее смерти. Родственники покойной уверены, что их похитил бывший возлюбленный Конкиной Михаил Серов.