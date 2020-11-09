Сценарист давно простил отца за то, что тот не участвовал в его жизни

Мало кто знает о том, что у покойного Михаила Жванецкого был внебрачный сын Андрей Рывкин. При жизни сатирик крайне редко общался с ним, однако, как выяснилось, наследник не держит зла на знаменитого отца.

В своем телеграмм-канале The Ryvkin Project сценарист высказался о смерти Михаила Михайловича.

"Ушёл человек, чьими словами говорит вся страна, но с которым я так и не смог найти общий язык", – на этой ноте начал свое послание Рывкин.

Он признался, что ему было крайне сложно носить "статус" сына Жванецкого. Однако, несмотря на отсутствие внимания и отцовской заботы со стороны артиста, Андрей никогда не сомневался в своей любви к нему.

Рывкин рассказал, что успел поговорить с отцом и выплеснуть все то, что он чувствовал. Также он сообщил, что смог найти своих братьев. Поэтому трагедию Рывкин теперь переживает не один.

Сценарист поблагодарил всех, кто выразил ему слова соболезнования. Он отметил, что Жванецкий был для него самым близким человеком – даже не учитывая того факта, что отец и сын практически не общались.

"Земля пухом. Никаких обид. Папа, я надеюсь, тебе хорошо", - написал Андрей в конце.

Ранее появилась информация о том, что на наследство покойного сатирика могут претендовать все дети, в том числе внебрачный сын.