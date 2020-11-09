После смерти ведущего Колтового сын Сафронова раскрыл подробности скандала на НТВ

После смерти ведущего Колтового сын Сафронова раскрыл подробности скандала на НТВ
Фото: www.instagram.com/koltovoy
Партнеру Кудрявцевой пришлось извиняться перед пианистом

Лука Затравкин, который был лично знаком с погибшим Александром Колтовым, рассказал, какие вопросы не давали ведущему "Звезды сошлись" спокойно жить. Сын Никаса Сафронова вспомнил об инциденте, который произошел на съемках известной передачи "ДНК". 

Пианист рассказал журналистам, что Колтовой сразу произвел впечатление порядочного человека, однако во время съемок Луку сильно подставили, переиначив его слова. Затравкин хотел поддержать отца, однако в эфире этого не показали, пишет "Собеседник".

По словам сына Сафронова, телевизионщики просто сделали из него антигероя. 

"Они посчитали необходимым иметь в программе антигероя. Решили сделать им меня. Я сильно переживал весь ужас произошедшего и чувствовал себя оскорбленным", – вспоминает Затравкин. 

Однако спас ситуацию Александр, который лично позвонил музыканту и извинился. Тогда Колтовой предложил Луке помощь, но, к сожалению, изменить ситуацию уже было нельзя. 

В беседе с журналистами Затравкин признался, что считает, что случившееся с Колтовым – большая трагедия. 

Ранее были озвучены вероятные причины крушения самолета с соведущим Леры Кудрявцевой Колтовым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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