Телеведущий заступился за футболиста

Вот уже некоторое время продолжаются обсуждения, касающиеся опубликованного интимного видео с Артемом Дзюбой. Многие представители российского шоу-бизнеса поддержали капитана соборной России по футболу, отметив, что никто не имеет права влезать в чужую личную жизнь без спроса. Среди них оказался и Иван Ургант.

В эфире своей передачи "Вечерний Ургант" юморист высказал свое мнение по этому поводу. Он заявил, что многие моментально забыли о заслугах Дзюбы в спорте.

Однако, следуя формату передачи, Иван не мог не пошутить на данную тему.

"Все забыли про то, что было до этого. Вчера говорили только об этом. И то, что было – все забыли. Я сегодня ехал в Останкино, видел, как Тарзан шел в церковь с огромной свечей", – съязвил телеведущий.

Ургант отметил, что Артем Дзюба заставил россиян на время отвлечься от того, что происходит вокруг. При этом футболист использовал "простой, надежный, а самое главное – понятный" способ.

"Мне кажется, люди, которые критикуют Артема – им нужно перестать быть лицемерными ханжами", – заявил юморист.

Телеведущий никак не может понять, за что Дзюбу убрали из сборной. Напомним, главный тренер Станислав Черчесов принял решение отстранить спортсмена от ноябрьских матчей.

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант пошутил над премьер-министром Михаилом Мишустиным.