По некоторым данным, актрису начало тяготить финансовое положение супруга, что и послужило причиной разрыва

Недавно стало известно о том, что Ольга Кабо развелась с супругом Николаем Разгуляевым. Пара состояла в отношениях 11 лет. Отмечается, что инициатива по разрыву с мужем исходила именно от актрисы. Журналисты смогли узнать вероятную причину разрыва.

Сама Кабо никак не прокомментировала развод с Разгуляевым. Однако СМИ удалось выяснить, что незадолго до этого у бизнесмена начались серьезные финансовые проблемы. Так, арбитражный суд Московской области признал Николая банкротом по его же просьбе. Дело в том, что мужчина накопил долгов на крупную сумму денег – 362 миллиона рублей, и оказался не в состоянии их выплатить, передает "Экспресс Газета".

По данным журналистов, в прошлом году Разгуляев прекратил деятельность одной из своих фирм. Окружение пары считает, что причиной развода послужила именно финансовая несостоятельность бизнесмена. Якобы на этом фоне начались постоянные ссоры между супругами.

Напомним, у Кабо и Разгуляева остался общий сын Виктор. Наследник будет жить с артисткой. Также у Ольги есть еще один ребенок – старшая дочь Татьяна. Девушка появилась в браке звездной матери с бизнесменом Эдуардом Василишиным.

Ранее стало известно, как Кабо и Разгуляев поделили имущество. Актрисе досталась квартира, а бизнесмену – особняк в Московской области за 40 миллионов рублей.