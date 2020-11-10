Экс-резидент Comedy Club сбежал из России после смерти 8-летней дочери

Экс-резидент Comedy Club сбежал из России после смерти 8-летней дочери
Антон Лирник. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист несколько месяцев не мог ни с кем разговаривать

Антон Лирник дал интервью Валерии, в котором вспомнил о самом страшном моменте своей жизни. Он рассказал, как пережил смерть своей восьмилетней дочери Марии от первой жены Татьяны. 

Юморист поведал, что девочке поставили страшный диагноз – рак мозга. Однако врачи не смогли ее спасти. После смерти девочки Лирник закрылся от окружающих. Он улетел в Германию, чтобы сбежать от грустных мыслей и посвятить себя литературе. Там артист написал сценарий, в котором главному герою приходится переживать то, с чем столкнулся сам автор. Лириник признался, что заставлял себя хоть чем-то заниматься, что ему и помогло пережить трагедию. Потеря ребенка негативно сказалась на его отношениях с женой, и супруги расстались. 

Спустя некоторое время юморист женился во второй раз. В этом браке у него родилась дочь София. Однако и эти отношения долго не продержались. Сейчас Лирник женат в третий раз на Марине Горудько, с которой воспитывает дочь Марфу. Артист признался, что из-за случившейся с ним трагедии боится за здоровье своих дочек. 

Лирник рассказал в шоу "Между нами" на "Ютуб", как нервничает из-за активности своего младшего ребенка. Впрочем, артист понимает, что не может всю жизнь подстраховывать дочь, когда она скатывается с горки, поэтому старается работать над собой. 

Полина ИВАНОВА

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