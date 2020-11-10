Запуганные соседи выдали шокирующую правду о Цивине и Дрожжиной

Запуганные соседи выдали шокирующую правду о Цивине и Дрожжиной
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пара давно имеет дурную репутацию

Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвиняют в том, что они присвоили себе имущество покойного Алексея Баталова, оставив его вдову и дочь без гроша. Адвокат потерпевших Павел Астахов уверен – юрист и актриса имеют отношение и к другим аферам. Это подтвердили соседи пары.

В эфире программы "Пусть говорят" знакомая Цивина и Дрожжиной Аида Левинская рассказала, что они пытались забрать ее имущество. Однако женщина оставалась непреклонной, и за это была избита юристом.

"Встретились случайно во дворе. Я говорю: "Михаил Семенович, что это такое? Оставьте меня в покое. И вот слово за слово, он на меня набросился. Это было ужасно", – отметила она, показав фотографию синяков.

После инцидента Левинской пришлось скрываться от Цивина. Женщина попросту боялась за свою жизнь.

О дурной репутации Цивина и Дрожжиной рассказали и соседи. Одна из жительниц дома сообщила, что юрист угрожал ей из-за того, что она случайно затопила их квартиру.

"Он начал говорить, что уничтожит меня, что у меня будут большие проблемы. Я ведь при этом не отказывалась компенсировать ущерб. Но он все равно давил, требовал", – шокировала своим рассказом женщина.

Кроме того, пара пыталась выкупить все квартиры, находящиеся на этаже. Актриса и ее супруг требовали, чтобы недвижимость им продали по низкой цене.

Ранее стало известно, что адвокат Павел Астахов озвучилсумму, которую незаконно получили подозреваемые.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Польшу взбесило решение "Газпрома"

В Варшаве напомнили российскому концерну условия Ямальского контракта

Армения и Азербайджан прекратили войну с помощью Путина. Главное

Россия вводит миротворцев в Нагорный Карабах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей