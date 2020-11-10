Пара давно имеет дурную репутацию

Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвиняют в том, что они присвоили себе имущество покойного Алексея Баталова, оставив его вдову и дочь без гроша. Адвокат потерпевших Павел Астахов уверен – юрист и актриса имеют отношение и к другим аферам. Это подтвердили соседи пары.

В эфире программы "Пусть говорят" знакомая Цивина и Дрожжиной Аида Левинская рассказала, что они пытались забрать ее имущество. Однако женщина оставалась непреклонной, и за это была избита юристом.

"Встретились случайно во дворе. Я говорю: "Михаил Семенович, что это такое? Оставьте меня в покое. И вот слово за слово, он на меня набросился. Это было ужасно", – отметила она, показав фотографию синяков.

После инцидента Левинской пришлось скрываться от Цивина. Женщина попросту боялась за свою жизнь.

О дурной репутации Цивина и Дрожжиной рассказали и соседи. Одна из жительниц дома сообщила, что юрист угрожал ей из-за того, что она случайно затопила их квартиру.

"Он начал говорить, что уничтожит меня, что у меня будут большие проблемы. Я ведь при этом не отказывалась компенсировать ущерб. Но он все равно давил, требовал", – шокировала своим рассказом женщина.

Кроме того, пара пыталась выкупить все квартиры, находящиеся на этаже. Актриса и ее супруг требовали, чтобы недвижимость им продали по низкой цене.

Ранее стало известно, что адвокат Павел Астахов озвучилсумму, которую незаконно получили подозреваемые.