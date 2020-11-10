"Придумывает всякие несуразности": Польских резко высказалась о Светличной

"Придумывает всякие несуразности": Польских резко высказалась о Светличной
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
По ее мнению, актриса дает ложную информацию

В конце октября стало известно о том, что от Светланы Светличной хотят избавиться родственники. Якобы сын и внучка артистки намеревались отправить ее на тот свет, чтобы поскорее заполучить квартиру. Тогда звезда "Бриллиантовой руки" понадеялась на помощь полиции. Об этом инциденте высказалась другая актриса – Галина Польских.

Польских рассказала, что Светличная сильно преувеличивает. Артистка объяснила, что со старшим сыном, которого Светлана Афанасьевна подозревает в "преступлении", у нее сложились непростые отношения.

По словам Галины, младший сын Светличной трагически умер. Это сильно повлияло на психику актрисы, попросту надломив ее.

"Света – прекрасная актриса, и если бы занять ее работой, дать роль, она перестала бы ходить на телешоу и придумывать всякие несуразности", – заявила Польских.

Однако, как отметила она, сегодня кинематографу не нужны пожилые артисты, передает "Экспресс Газета".

На фоне скандала модель Алена Кравец предложила Светличной переехать к ней. Однако актриса отказалась, ссылаясь на то, что любит свой дом и просто так не сдастся.

Также недавно появилась информация о романе Светличной с молодым актером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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