Артист утверждает, что София пыталась связаться с ним после своих похорон

Советский и российский актер Владимир Конкин поведал о мистическом событии, которое произошло на девятый день после смерти его дочери Софии. Артист заявил, что покойная дочка таким образом решила оказать ему поддержку.

Ведущий рассказал о картине, на которой изображена балерина в розовом платье – авторство принадлежит его покойной дочери. София нарисовала балерину еще в 11 лет, посвятив работу отцу. Все эти годы рисунок в белой рамке висел на стене.

"Он сорвался на девятые сутки после ее смерти. Просто висела и тут вдруг упала. Мистика. Она хотела мне сказать, чтобы я держался", – считает Конкин.

Артист признался, что после потери дочери его семью стали очернять. По этой причине Владимир решился выйти в публичное поле, чтобы защитить близких и своего директора с ее супругом, которых стали "четвертовать", о чем сообщил в эфире телепередачи "Судьба человека".

Конкин также сообщил, комментируя смерть дочери в результате утопления, что Софья "блистательно плавала" – прекрасно ныряла и могла надолго задерживать дыхание. Артист выразил надежду на то, что в уголовном разбирательстве вокруг гибели дочери будет поставлена точка.

Напомним, дочь Владимира Конкина Софию госпитализировали 22 сентября после того, как она была найдена под водой бассейна в одном из фитнес-клубов Москвы. Через некоторое время женщина скончалась.



