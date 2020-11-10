Харламова застали с похожей на Асмус актрисой

Харламова застали с похожей на Асмус актрисой
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисту приписывают новый роман

Появилась информация о том, что Гарик Харламов нашел новую избранницу. Теперь юмористу приписывают отношения с Катериной Ковальчук, с которой они снялись в сериале "Гусар". Примечательно то, что актриса чем-то похожа на бывшую жену артиста Кристину Асмус.

Закрытый телеграм-канал "За кулисами" опубликовал совместную фотографию Харламова и Ковальчук. Также на снимке находятся другие члены съемочной группы.

По некоторым данным, Гарик и Катерина вместе проводят время в Сочи, передает издание "7 дней". Однако официального подтверждения романа от обоих артистов получено не было.

Подписчики телеграмм-канала отметили, что сходство между Ковальчук и Асмус действительно есть.

"На самом деле – один и тот же типаж", "На те же грабли", "Просто у него один типаж женщин", "Да, на первую жену очень похожа", – написали они в разделе комментариев.

Напомним, Гарик Харламов играет главную роль в сериале "Гусар". Артист перевоплощается в поручика Григория Рыльского. Катерина Ковальчук же получила роль Кати Журавлевой.

Ранее появилась информация о том, что Харламов официально развелся с Кристиной Асмус. Инициатором разрыва выступил юморист. Отмечается, что общая дочь Настя останется жить с мамой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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"Харламова застали с похожей на Асмус актрисой", а Дзюбу в "одиночку". Каждому своё.
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