Артистка пребывает в отличной форме

Пелагея часто радует своих фанатов стильными и яркими образами. На этот раз певица опубликовала снимок, который свел с ума ее поклонников.

Артистка поделилась фотографиями со съемок "КВН". Туда Пелагея пришла при полном параде. Она надела черное облегающее платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло формы певицы.

На заднем плане можно увидеть Дмитрия Хрусталева, Вячеслава Муругова и Валдиса Пельша.

"Веселое и находчивое жюри", – написала Пелагея под кадром.

Пользователей Сети поразил сексуальный образ артистки.

"Какая шикарная, глаз не оторвать", "Убиваете своей красотой!", "Поля, вы божественно красивы", "Шикарна и неотразима", "Сногсшибательная", – оставили восторженные отзывы комментаторы.

Примечательно, что Пелагея сильно похудела. Поклонники артистки считают, что виной всему – затянувшийся бракоразводный процесс с хоккеистом Иваном Телегиным и связанные с этим переживания. Супруги никак не могут договориться, кому достанется имущество.

Напомним, у Пелагеи и Телегина остался общий ребенок – дочь Таисия. Артистка часто делится умилительными видео и фото с участием наследницы. Так, недавно певица показала кадры со светловолосой красавицей.