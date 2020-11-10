Ведущий не скрывает, что иногда может сорваться

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что в свое время любил побаловаться горячительными напитками. Он спал до полудня и выпивал во время обеда бутылку вина.

Ведущий отметил, что в такие дни срывался – в основном же Шепелев просыпался в шесть утра, отправлялся на пробежку и после этого завтракал.

Теперь же, считает Дмитрий, все немного иначе: он просыпается, выпивает стакан воды и будит сына в школу, передает РИА "ФАН".

"Оглядываясь на эти дни хочется спросить самого себя, неужели все было настолько плохо?" –вспоминает Шепелев.

Ведущий признался, что главное правило в его жизни – наличие мечты, ради которой он может просыпаться рано утром. Второе кредо Шепелева – не есть на ночь роллы, из-за которых ему становится плохо на следующий день, о чем артист признался на своей странице в "Инстаграм".

После смерти Жанны Фриске Дмитрий решил восстановить прежнюю жизнь: ведущий вновь обрел возлюбленную, с которой в скором времени намерен переехать в новый дом. Журналист признавался, что когда-то мечтал о жизни в апартаментах с потолками высотой в четыре метра, однако сейчас такие мечты ему не нужны. Артист признался, что подобные хоромы для него теперь скучны.



