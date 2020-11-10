Спрятала живот: Собчак заподозрили в беременности

Спрятала живот: Собчак заподозрили в беременности
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая появилась на публике с супругом

Вот уже некоторое время по Сети ходят слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Такой вывод неоднократно делали после того, как телезвезда появлялась на публике в свободных нарядах. Однако сама звезда "Дома-2" лишь смеялась над домыслами. В этот раз скандально-известную блондинку вновь заподозрили в беременности.

Собчак вышла в свет вместе со своим мужем Константином Богомоловым. Блогер надела длинное неприталенное платье в сдержанном стиле. Визуально наряд создает эффект, будто живот телезвезды несколько округлился.

Остается только гадать, действительно ли Ксения находится в интересном положении, передает WomanHit.

Напомним, в сентябре 2019 года Собчак и Богомолов сыграли свадьбу. Общих детей у пары пока нет.

Предыдущим мужем телезвезды был Максим Виторган. 18 ноября 2016 года Ксения родила от него сына. Мальчика назвали Платоном. Спустя два года супруги приняли решение развестись.

Ранее появилась информация о том, что Собчак шокировали близкие отношения Богомолова и Бондарчука. Телеведущую возмутил тот факт, что кинорежиссеры оказались в одной постели. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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