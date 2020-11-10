Родственники актера в растерянности

Сегодня Михаил Ефремов отмечает день рождения: актеру исполнилось 57 лет. Однако вряд ли у артиста будут силы, время и настроение отмечать, потому что в этот день он находится на пути в колонию. Только вот о местоположении Ефремова неизвестно до сих пор.

Ранее виновника ДТП резко этапировали из СИЗО №5 в Белгородскую область. Об этом решении не сообщили ни правозащитникам артиста, ни ему самому. Сейчас родственники актера не знают, где он находится. Возможно, сейчас Михаил Олегович ожидает в пересыльном пункте в СИЗО в Орле, а если верить другим данным, тогда он уже прибыл в Белгородскую область, передает "StarHit".

К слову, в исправительной колонии уже все готово к приезду Ефремова. Отбывать наказание актер будет в 8-м отряде, в котором когда-то "сидели" Кокорин и Мамаев. Сначала артист будет содержаться в отдельной камере, однако после двухнедельного карантина его переведут в общий барак.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался отбывать срок в Чувашии.