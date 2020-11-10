Семья потеряла Ефремова

Семья потеряла Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственники актера в растерянности

Сегодня Михаил Ефремов отмечает день рождения: актеру исполнилось 57 лет. Однако вряд ли у артиста будут силы, время и настроение отмечать, потому что в этот день он находится на пути в колонию. Только вот о местоположении Ефремова неизвестно до сих пор. 

Ранее виновника ДТП резко этапировали из СИЗО №5 в Белгородскую область. Об этом решении не сообщили ни правозащитникам артиста, ни ему самому. Сейчас родственники актера не знают, где он находится. Возможно, сейчас Михаил Олегович ожидает в пересыльном пункте в СИЗО в Орле, а если верить другим данным, тогда он уже прибыл в Белгородскую область, передает "StarHit".

К слову, в исправительной колонии уже все готово к приезду Ефремова. Отбывать наказание актер будет в 8-м отряде, в котором когда-то "сидели" Кокорин и Мамаев. Сначала артист будет содержаться в отдельной камере, однако после двухнедельного карантина его переведут в общий барак. 

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался отбывать срок в Чувашии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость Брухман
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идиоты - не артист, а потомственный алкоголик - уголовник... все, из тюрьмы на сцену не пускают.
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