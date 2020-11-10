Артистка осудила разоткровенничавшегося звездного отпрыска

Вдова Николая Караченцова не смогла остаться в стороне от обрастающего все новыми подробностями скандала вокруг семейства Владимира Конкина. Особенно Людмилу Поргину возмутило поведение сына прославленного советского актера. Недавно Ярослав во всеуслышание заявил об изменах своего отца.

Поргина убеждена, что порочить честь родителя – недопустимо. При этом артистка уверена, что Владимир Конкин интеллигентный человек, который не злоупотребляет алкоголем и в целом ведет приличный образ жизни. Так звезда отреагировала на рассказы сына артиста, который на одном из ток-шоу заявил, что он изменял своей жене.

Людмила припомнила, что смерть супруги Аллы была настоящим ударом для Владимира. Он очень любил жену и не мог ходить налево, убеждена Поргина.

"Руки прочь от Володи, дайте ему дышать!" – не смогла сдержать эмоции в интервью изданию "Собеседник" взволнованная знаменитость.

Внимание к персоне Конкина вернулось после трагической и таинственной смерти его дочери Софии. Недавно Владимир заявил, что наследница после смерти пыталась выйти с ним на связь.