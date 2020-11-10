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Лариса Гузеева редко публикует фотографии своих детей в социальных сетях. Однако в этот раз ведущая "Давай поженимся!" выложила трогательный снимок наследников, а заодно пообещала им всегда быть рядом.
На снимке запечатлены две обнаженных ступни, которые стоят рядом.
"Вот эти вместе взятые 85 размер я родила и сама себе удивляюсь! Идите, бегите, летите– я всегда рядом!Будьте собой, сохраните себя, будьте счастливы и живите с удовольствием – я рядом", – подписала снимок дочери и сына Гузеева.
Пользователей социальной сети растрогало такое необычное фото. "До слез... Какие слова", "Дочь и сын – это счастье! Здоровья всем и удачи в жизни!", "Все слова настоящей матери! Обеими руками солидарна", "Моя душа встрепенулась!", "Дай бог, что все мамы любили своих детей так как любите вы!" – написали в комментариях.
Напомним, что сына Георгия Гузеева родила в 1992 году от второго мужа Кахи Толордава. Дочь Ольга появилась на свет в 2000 году от президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.
Ранее актрису вывел из себя поступок дочери, которую телеведущая публично назвала "дебильным ребенком".
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