Раскрыты подробности тайной женитьбы Соколовского

Раскрыты подробности тайной женитьбы Соколовского
Александр Соколовский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Lookwww.globallookpress.com
В соцсетях появились снимки со свадьбы звезды "Молодежки"

Александр Соколовский, получивший известность благодаря сериалам "Молодежка" и "Гранд", впервые женился. О радостном событии актер сообщил своим поклонникам на странице в "Инстаграм", выложив снимки со свадебной фотосессии. 

Соколовский признался, что это самый счастливый день в его жизни. 

"Часто задают вопрос, о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез от радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей", – расчувствовался актер. 

К слову, избранницей Соколовского стала выпускница Банковской школы ЦБ РФ Светлана Гайсина, которая теперь взяла фамилию мужа. 

В комментариях пользователи решили принялись поздравлять молодоженов. "Мои поздравления и наилучшие пожелания вашей семье!", "Саша! Это случилось, очень рада за вас", "Желаю вам Саша крепкой и счастливой семьи, всего самого вам!", "Какая приятная новость! Очень красивые и счастливые!" – написали восхищенные фанаты, не забыв пошутить про расстроенных поклонниц. 

Ранее стало известно, что другая звезда "Молодежки" серьезно пострадала на съемках сериала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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