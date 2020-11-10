Проханов не в силах забыть бывшую жену

Всесоюзная известность пришла к Сергею Проханову после выхода на экраны культового фильма "Усатый нянь". До этого артист не был замечен в крупных кинематографических проектах, так что полюбившаяся миллионам советских телезрителей картина стала настоящим трамплином для молодого артиста.





Проханов появился на свет в 1952 г. в Москве. С самого детства Сергей проявлял интерес и способности к творчеству. Съемки в фильмах начались еще во время обучения в театральном училище. Первой его кинокартиной стал фильм "Семья как семья". Роль у Проханова была небольшая, так что у зрителя не было возможности заприметить молодое дарование.





А вот в 1977 г. на артиста обрушилась слава. Многие до сих пор ассоциируют успешного актера с его героем из "Усатого няня". Однако Проханов и в будущем многого добился в карьере.





В 90-е он участвовал на позиции режиссера в постановке спектакля "Иисус Христос-суперзвезда". А позже открыл собственное культурное заведение – "Театр Луны". Теперь все время Проханов посвящает этому своему детищу.





Личная жизнь артиста не сложилась, хотя ему и довелось встретить любимую женщину – с Татьяной Сергей прожил 25 лет. Ссоры и недопонимание разрушили этот брак, о чем Проханов жалеет до сих пор. Он уверен, что Татьяна навсегда останется главной женщиной его жизни, несмотря на разрыв. Супруга подарила Проханову двоих детей, и артист уже давно успел стать дедушкой.





При этом дела в театре Проханова идут успешно – за десятилетия на его сцене побывали такие именитые актеры как Дмитрий Певцов, Чулпан Хаматова и другие, напоминает издание "Комсомольская правда".

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