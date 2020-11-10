Аж по 5 штрафов на дню: топ-5 самых злостных звездных нарушителей ПДД

Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Элджей. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чаще всего знаменитостей штрафуют за неправильную парковку и превышение скорости

К сожалению, далеко не все звезды отечественного шоу-бизнеса соблюдают правила дорожного движения. Напротив, среди звездных водителей часто можно встретить тех, кто пренебрегает установленными для всех правилами. Отследить все нарушения невозможно, потому что артисты часто ездят за рулем авто, которые оформлен на других людей, или же вовсе водят машины, которые необходимо прорекламировать. Однако громкие скандалы запоминаются надолго. 

Михаил Боярский 

Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Исполнитель главной роли в фильме про мушкетеров был и остается злостным нарушителем ПДД. Но одна из его последних выходок поразила многих. Недавно Боярский припарковался на встречной полосе в самом сердце северной столицы, рассказывает "РИА ФАН". Тогда такое поведение актера вызвало много вопросов у жителей Санкт-Петербурга. 

Михаил Ефремов 

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Пожалуй, Михаила Ефремова можно назвать примером того, что бывает, если долго и упорно игнорировать правила поведения за рулем. После смертельной аварии выяснилось, что актер регулярно нарушал ПДД: на его счету нашли более 150 штрафов. 

Алексей Панин 

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Звезда фильма "Жмурки" славится своим агрессивным стилем вождения. Однажды Панина сняли на видео, когда он значительно превышал допустимую скорость. А после актер вновь оказался в центре скандала, проехав за рулем своего Mercedes Benz по пешеходной улице. 

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Не так давно телеведущая приобрела себе Lamborghini Aventador, который после решила разогнать до 343 км/ч. Такая выходка привлекла внимание СМИ, которые выяснили, что за 3 месяца у Ивлеевой накопилось 142 штрафа на сумму свыше 164 тысячи рублей. Оказалось, что иногда звезда "Орла и решки" умудряется получать по 5 штрафов в день. 

Элджей 

Элджей. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Супруга Насти Ивлеевой примерным водителем тоже не назовешь. Он не только превышает часто скорость, но и любит устраивать импровизированные выступления. Недавно его задержали за то, что он катался на крыше двигающейся машины.

Ранее "Утро.ру" опубликовало заработки ведущих федеральных каналов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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