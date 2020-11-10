Умер известный актер

Умер известный актер
Фото: pixabay.com
Артисту было 72 года

Сегодня, 10 ноября, стало известно о смерти Александра Лукаша. Актер театра "У Никитских ворот" скончался на 73-м году жизни. 

Официальная информация появилась на сайте театра, в труппу которого Лукаш был принят еще в 1988 году. 

"Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, всегда предпочитавшим оставаться в тени, но неизменно притягивавшим к себе взгляды всех, кто встречался с ним… Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса", – сообщили на сайте театра.

Актер известен благодаря постановкам "Вишневый сад", "Похороните меня за плинтусом", "Доктор Чехов", "Горе без ума", "Гамлет". Последняя роль Александра Лукаша - барон фон Штрек в спектакле "Амадей". 

Причины смерти и время похорон пока неизвестны. 

Напомним, что 6 ноября не стало Михаила Жванецкого. Друзья сатирика рассказали, что он долгое время боролся с онкологией.

Юлия МИХАЙЛОВА

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