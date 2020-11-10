Мужчина уже во всем сознался

Популярная у россиян телепередача "Давай поженимся" оказалась замешана в очередном скандале. Журналистам удалось выяснить, что стражи порядка схватили одного из участников шоу за тяжкое правонарушение – некогда искавший свою любовь на ТВ отказался наркоторговцем.

Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался продать крупную партию наркотических веществ. Инцидент произошел в Московской области. Россиянин арестован по подозрению в наркоторговле в особо крупном размере. Такую информацию предоставил телеканалу "360" надежный источник.

За подобное преступление предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы. Мужчина не стал отпираться, признал свою вину и уже сотрудничает со следствием.

Известно, что злоумышленник не только бывал на программе "Давай поженимся", но и до 2001 года работал корреспондентом знаменитой программы "До 16 и старше…".

Стоит отметить, что скандалы для шоу о поиске второй половины – дело привычное. Недавно телеведущая Лариса Гузеева пришла в шок от потасовки на передаче.