Артист подчеркнул, что мнение Примадонны не влияет на окончательный список приглашенных звезд

Не так давно в отечественном шоу-бизнесе разогрелся новый скандал, в самом центре которого оказались Ольга Бузова и Алла Пугачева. Примадонна призвала не приглашать телеведущую на "Голубой огонек". Мол, не вписывается артистка и ее откровенные наряды в формат семейного телешоу. Свое мнение решил высказать Юрий Лоза.

К удивлению многих, музыкант встал на защиту Оли Бузовой. Лоза отметил, что "хозяева" любимой многими передачи вряд ли будут учитывать мнение Примадонны при составлении списка приглашенных гостей, передает "НьюИнформ".

"В любом случае те, кто им рулят, будут руководствоваться правилами и законами "клана", а не чьим-то мнением", – поделился Лоза в беседе с журналистами.

Артист также рассказал, что подобные "хозяева" есть и у "Евровидения". Они решают, кто будет представлять страну на международном конкурсе. То же самое происходит и с "Голубым огоньком".

К слову, журналисты выяснили, что Алла Борисовна уже не первый год просит продюсеров шоу убрать Олю Бузову из "Голубого огонька". В прошлом году Примадонна обращалась к Игорю Крутому с такой же просьбой.