Рухнули на колени: Высоцкая и Кончаловский поразили публику

Рухнули на колени: Высоцкая и Кончаловский поразили публику
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пара необычно себя повела на премьере фильма

Накануне в мире кинематографа произошло громкое событие. Легендарный режиссер Андрей Кончаловский представил свою новую киноленту "Дорогие товарищи". Многим телезрителям особенно запомнилось выступление мэтра. Кончаловский поблагодарил пришедших за внимание и встал на колено. Его примеру последовала супруга.

По словам автора киноленты, он не рассчитывал, то в такой сложной эпидемиологической ситуации на премьеру кинокартины придет так много людей. Среди принявших приглашение гостей оказались Александр Домогаров, Надежда Михалкова и Алена Водонаева.

Перед показом Андрей Кончаловский выступил с приветственным словом, передает издание "Экспресс газета". В какой-то момент в благодарность к преданным зрителям, мэтр опустился на одно колено. Его жена Юлия Высоцкая, которая сыграла в фильме главную роль, тоже согнула колено и прижалась к любимому супругу.


Кстати, недавно Юлия Высоцкая показала повзрослевшего сына от Андрея Кончаловского. В комментариях пользователи отметили, что сын именитых родителей растет настоящим красавцем и очень похож на мать.

Ольга ФЕДОРОВА

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