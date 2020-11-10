Умер актер из "Доктора Хауса"

Точные причины смерти пока неизвестны

Сегодня не стало звезды сериалов "Доктор Хаус" и "Правосудие" Берт Беласко. Актер скончался на 39-м году жизни. 

Его тело нашли в отеле в Ричмонде, штат Вирджиния. Там он находился на карантине. 

Беласко нашли сотрудники отеля, которые зашли в номер актера после того, как его возлюбленная долго не могла до него дозвониться, сообщает "TMZ".

Точная причина смерти неизвестна, но на кровати артиста были обнаружены пятна крови. Исходя из этого отец Беласко предположил, что он смог скончаться из-за аневризмы.

Ранее стало известно о смерти легендарного актера Шона Коннери.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Стабильности не будет: экономист спрогнозировал поведение доллара на фоне выборов в США

Курс валюты продолжит "гулять"

Москвичей лишили праздника на Новый год

Традиционные базары и фестивали придется отменить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1127 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей