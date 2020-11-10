Точные причины смерти пока неизвестны

Сегодня не стало звезды сериалов "Доктор Хаус" и "Правосудие" Берт Беласко. Актер скончался на 39-м году жизни.

Его тело нашли в отеле в Ричмонде, штат Вирджиния. Там он находился на карантине.

Беласко нашли сотрудники отеля, которые зашли в номер актера после того, как его возлюбленная долго не могла до него дозвониться, сообщает "TMZ".

Точная причина смерти неизвестна, но на кровати артиста были обнаружены пятна крови. Исходя из этого отец Беласко предположил, что он смог скончаться из-за аневризмы.

Ранее стало известно о смерти легендарного актера Шона Коннери.