Издание не забыло и о заслугах спортсмена

Скандал с Артемом Дзюбой уже несколько дней не сходит со страниц российской прессы. Интимное видео форварда "Зенита" произвело эффект разорвавшейся бомбы. Взрывная волна дошла и до зарубежных СМИ. Сегодня об опозорившемся футболисте написал британский таблоида The Sun.

При этом журналисты вспомнили о спортивных достижениях Дзюбы – на ЧМ-2018 Артем забил три гола, чем фактически обеспечил своей команде путевку в четвертьфинал.

Но больше всего авторов статьи заинтересовала кара, которая обрушилась на голову футболиста после пикантного видеоролика. Дзюбу на некоторое время исключили из российской сборной – громкий скандал может создать неподходящую атмосферу вокруг команды.

Журналисты The Sun обратили внимание на высказывание тренера сборной РФ Станислава Черчесова, который подчеркнул, что каждый футболист даже за пределами поля "должен соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной".

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса решили поддержать Артема. Недавно в качестве протеста на травлю футболиста певец Сергей Лазарев снялся без трусов.