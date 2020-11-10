Бывший мужчина долго шла к своей цели

Уроженка Филиппин Ариэль Кейл стала первой трансгендерной женщиной, победившей на конкурсе красоты "Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия". Впервые в истории конкурса трансгендер стала обладательницей главного приза.

26-летняя азиатка появилась на свет на Филиппинах, однако всю свою сознательную жизнь провела в Новой Зеландии. Девушка отучилась на дизайнера. Родившись мужчиной, Ариэль всегда мечтала стать представительницей прекрасного пола. В 2017 г. она начала осуществлять свою задумку.

Однако родные не поддержали такой эксперимент и запретили ей пить гормоны, сообщает издание Daily Mail. Впрочем, наказ родителей не остановил Ариэль, и она решила покинуть отчий дом в поисках более понимающих людей.

В 2020 г. Кейл сделала долгожданную операцию по смене пола. Подходящий хирург нашелся в Таиланде. Превращение в женщину обошлось филиппинке примерно в 780 тыс. рублей. И в этом же году она выиграла конкурс красоты.

Кстати, и в российском шоу-бизнесе есть такие люди. Например, дочь Михаила Ефремова Анна Мария склонна к трансгендерности. К слову, отношения с родителем у нее тоже не самые крепкие – недавно девушка заявила, что не будет оправдывать отца, виновного в смертельном ДТП.