Яхтсмен развеял домыслы о том, что он легко переносит смерть певицы

14 августа этого года из жизни ушла Валентина Легкоступова. Общественность была потрясена этой громкой новостью. В трагедии обвинили супруга певицы Юрия Фирсова, однако он всячески отрицал свою вину. Ходили слухи, что мужчина давно перестал скорбеть об артистке. Однако на инстаграм-странице яхтсмена появилась публикация, посвященная исполнительнице хита "Ягода-малина".

Видео датируется январем 2020 года. На записи Легкоступова вместе с Фирсовым поет на церемонии закрытия соревнований по парусному спорту, которые проходили в Китае.

"Валюша и Наша команда на закрытии Регаты в Макао", – написал Юрий.

Одна из подписчиц яхтсмена отметила, что до сих пор не может поверить в смерть певицы.

"Очень больно, просто невыносимо", – ответил ей Фирсов.

Тем самым мужчина дал понять, что он тяжело переносит утрату и продолжает чтить память покойной артистки.

Пользователи Сети поддержали Фирсова. Многие рассказали о своих чувствах, связанных с кончиной певицы.

"Я до сих пор болею сердцем", "Трагическая нелепость! Очень, очень жаль, но жизнь продолжается!", "Самое главное – вы познали счастье любить и быть любимым, пусть и так недолго....", "Такие воспоминания дорогого стоят", - прокомментировали подписчики.

Ранее появилась информация о том, что Юрий Фирсов довел дочь артистки Анетту Бриль до слез.