Девушка вынуждена две недели просидеть без работы

Некоторое время назад появилась информация о том, что дочь Иосифа Пригожина Даная заразилась коронавирусом. Наследница продюсера была госпитализирована, так как болезнь негативно отразилась на легких 23-летней девушки. К счастью, ей удалось победить страшную инфекцию. Теперь Даная вынуждена две недели просидеть дома. Тут-то и начались проблемы.

Дело в том, что девушка давно живет отдельно от матери, первой жены Иосифа Елены Пригожиной. Даная снимает квартиру и полностью обеспечивает себя. Однако, согласно законодательству, больные COVID-19 должны проводить самоизоляцию по месту прописки. То есть, звездная наследница должна вернуться к родительнице.

От данной мысли Даная приходит в ужас.

"Я с 15 лет существую отдельно. Я привыкла жить сама по себе. К тому же у нас с мамой немножко не те отношения", – призналась девушка.

На этом сложности для нее не закончились.

"Я две недели просидела дома и теперь еще вынуждена две недели быть на самоизоляции. Получается, я целый месяц буду просто без денег", - пожаловалась Даная.

Обращаться за помощью к звездному отцу девушка не собирается. Ей попросту стыдно просить денег у продюсера, передает "Собеседник".

Напомним, помимо Данаи, у Пригожина есть еще двое детей – сын Дмитрий от первой супруги Елены, а также дочь Елизавета от гражданской жены Лейлы Фаттаховой. На данный момент продюсер состоит в браке с певицей Валерией. Общий детей у пары нет.

Ранее стало известно о том, что Пригожин заступился за Валерию, честь которой опорочила Успенская.