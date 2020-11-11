"Всю перешили внутри": звезда Comedy Woman раскрыла свой диагноз

"Всю перешили внутри": звезда Comedy Woman раскрыла свой диагноз
Мария Кравченко. Фото:instagram.com/kravacomedy
Артистка не сможет стать матерью во второй раз

Мария Кравченко, участница шоу Comedy Woman, призналась, что ей нелегко было вынашивать дочь. Юмористку, которая поправилась на 20 кг за беременность, мучал токсикоз. Девочка появилась на свет раньше срока. Однако на этом проблемы звезды не закончились – началась борьба за жизнь малышки и ее самой.

У крохи были недоразвиты легкие, а также проблемы с печенью. Позже врачи и вовсе поставили ей диагноз – порок мозга. Впрочем, Кравченко была уверена, что это не так, что и подтвердили другой доктор. 

Юмористка тоже столкнулась с проблемами здоровья. Несмотря на все усилия, у нее не уходил живот. Тогда она заподозрила, что у нее диастаз. Знаменитости срочно пришлось ложиться под нож хирурга. 

"Меня там всю зашили, перешили внутри",

поделилась Кравченко в интервью ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", добавив, что ей поставили металлическую сетку. 

Юмористка добавила, что не сможет выносить еще одного ребенка из-за операции. Правда, пока Кравченко не готова к пополнею в семействе, например, с помощью суррогатной матери. Она боится вновь ходить по врачам, как это было с дочерью Викторией. К слову, отцом девочки является продюсер Константин Золотарев. 

Полина ИВАНОВА

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