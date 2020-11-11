"Хоть иногда ешьте": сильно исхудавший Леонтьев перепугал россиян

"Хоть иногда ешьте": сильно исхудавший Леонтьев перепугал россиян
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист сбросил восемь килограммов

Недавно в Сети появился снимок Валерия Леонтьева, сделанный во время его рабочего визита в Дубай. Фотографией поделилась одна из поклонниц артиста. Вид певца шокировал многих – исполнитель хита "Мой дельтаплан" заметно исхудал.

Можно заметить, что костюм буквально висит на Леонтьеве. По обыкновению, фанаты творчества певца подняли панику.

"Очень худой", "Валерочка, Вы хоть иногда ешьте, пожалуйста! Так же можно совсем исчезнуть. Честное слово, совсем худой стал", "Какая-то исхудавшая тень Валерия", – начали волноваться пользователи Сети.

Директор артиста Борис Чигирев поспешил успокоить всех. Он рассказал, что Валерий похудел на восемь килограммов. Однако это – не последствия тяжелой болезни, а здоровый образ жизни.

"Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим", – отметил мужчина.

По словам Чигирева, Леонтьев прекрасно себя чувствует, передает "СтарХит".

Отмечается, что после поездки в Эмираты артист направится в США. Там он пробудет до начала декабря, после чего вернется в Москву. Дело в том, что певцу предложили принять участие в съемках нескольких новогодних программ.

Ранее в Интернете появилась фотография Валерия Леонтьева до пластики. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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