Состояние средней тяжести: Дробыша сразил страшный недуг

Артист находится в больнице

Стало известно о том, что Виктора Дробыша госпитализировали. Сообщается, что продюсер подхватил коронавирус.

Композитор находится в состоянии средней тяжести. Врачи приняли решение поместить Дробыша под медицинское наблюдение, чтобы инфекция не переросла в тяжелую форму, передает телеграм-канал Mash.

Сам Виктор подтвердил данную информацию. Артист отметил, что заболел около двух недель назад. Он поспешил успокоить своих фанатов и заявил, что чувствует себя хорошо, пишет телеграм-канал 360tv.ru.

Анастасия ГОРЮНОВА

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