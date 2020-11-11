Артист находится в больнице

Стало известно о том, что Виктора Дробыша госпитализировали. Сообщается, что продюсер подхватил коронавирус.

Композитор находится в состоянии средней тяжести. Врачи приняли решение поместить Дробыша под медицинское наблюдение, чтобы инфекция не переросла в тяжелую форму, передает телеграм-канал Mash.

Сам Виктор подтвердил данную информацию. Артист отметил, что заболел около двух недель назад. Он поспешил успокоить своих фанатов и заявил, что чувствует себя хорошо, пишет телеграм-канал 360tv.ru.