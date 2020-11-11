Певица Шер осудила премьера Армении за уступки в Нагорном Карабахе

Певица Шер осудила премьера Армении за уступки в Нагорном Карабахе
Певица Шер. Фото: AUG/face to face/www.globallookpress.com
Артистка прокомментировала происходящее в непризнанной республике

Уроженке Армении, американской певице Шер, похоже, не понравились некоторые действия главы правительства ее исторической родины. Она дала понять, что категорически не одобряет уступки Никола Пашиняна в Нагорном Карабахе.

Затронула артистка и ситуацию в непризнанной республике. В адрес другой стороны конфликта она высказалась резко.

Шер спросила, не утомился ли Азербайджан убивать армян, отбирать их земли и оставлять детей сиротами. И предрекла этой стране ад.

Не обошла вниманием певица также участие президентов США и Турции в происходящем в Карабахе. Отметив, что Дональд Трамп разрешил ликвидировать союзников Армении – курдов, а Реджеп Эрдоган помогал азербайджанцам в войне, она назвала их бессердечными.

Свое эмоциональное заявление в "Твиттер" она дополнила публикацией, в которой описана негативная реакции народа Армении на подписание мирного соглашения по Нагорному Карабаху. В статье The Guardian говорится, что сотни людей вышли на улицы и стали штурмовать здание правительства, как только премьер-министр Армении сообщил о "болезненной сделке".

Накануне Никол Пашинян выступил с новым заявлением. Он сказал, что Ереван был вынужден пойти на мирные договоренности с Баку, так как у него не осталось сил продолжать войну.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Патриот
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А что эта курва сама сделала для обороны Карабаха? Может денежек дала на вооружение, или добровольцев своим именем привлекала, или концертик на передовой забацала? НИЧЕГО! Так пусть и не вякает. Звездеть - не мешки таскать!
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