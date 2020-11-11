Артистка прокомментировала происходящее в непризнанной республике

Уроженке Армении, американской певице Шер, похоже, не понравились некоторые действия главы правительства ее исторической родины. Она дала понять, что категорически не одобряет уступки Никола Пашиняна в Нагорном Карабахе.

Затронула артистка и ситуацию в непризнанной республике. В адрес другой стороны конфликта она высказалась резко.

Шер спросила, не утомился ли Азербайджан убивать армян, отбирать их земли и оставлять детей сиротами. И предрекла этой стране ад.

Не обошла вниманием певица также участие президентов США и Турции в происходящем в Карабахе. Отметив, что Дональд Трамп разрешил ликвидировать союзников Армении – курдов, а Реджеп Эрдоган помогал азербайджанцам в войне, она назвала их бессердечными.

HELL’S🔥WAITING 4 U AZERBAIJANI MURDER’S‼️AREN’T U TIRED OF KILLING ARMENIANS,TAKING OUR LAND, MAKING OUR CHILDREN ORPHANS ⁉️YOU HAVE THE OIL,ERDOGEN & trump.trump let our allies,The Kurds Be Annihilated,Because He &Erdogan Don’t Have Half a💔Between Them. https://t.co/V3R6O6FtaL — Cher (@cher) November 10, 2020

Свое эмоциональное заявление в "Твиттер" она дополнила публикацией, в которой описана негативная реакции народа Армении на подписание мирного соглашения по Нагорному Карабаху. В статье The Guardian говорится, что сотни людей вышли на улицы и стали штурмовать здание правительства, как только премьер-министр Армении сообщил о "болезненной сделке".

Накануне Никол Пашинян выступил с новым заявлением. Он сказал, что Ереван был вынужден пойти на мирные договоренности с Баку, так как у него не осталось сил продолжать войну.