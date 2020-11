Уроженке Армении, американской певице Шер, похоже, не понравились некоторые действия главы правительства ее исторической родины. Она дала понять, что категорически не одобряет уступки Никола Пашиняна в Нагорном Карабахе.

Затронула артистка и ситуацию в непризнанной республике. В адрес другой стороны конфликта она высказалась резко.

Шер спросила, не утомился ли Азербайджан убивать армян, отбирать их земли и оставлять детей сиротами. И предрекла этой стране ад.

Не обошла вниманием певица также участие президентов США и Турции в происходящем в Карабахе. Отметив, что Дональд Трамп разрешил ликвидировать союзников Армении – курдов, а Реджеп Эрдоган помогал азербайджанцам в войне, она назвала их бессердечными.

HELL’S🔥WAITING 4 U AZERBAIJANI MURDER’S‼️AREN’T U TIRED OF KILLING ARMENIANS,TAKING OUR LAND, MAKING OUR CHILDREN ORPHANS ⁉️YOU HAVE THE OIL,ERDOGEN & trump.trump let our allies,The Kurds Be Annihilated,Because He &Erdogan Don’t Have Half a💔Between Them. https://t.co/V3R6O6FtaL